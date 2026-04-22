Montedoro | tra archeologia e stelle il 26 aprile riscopre la Terra

Il 26 aprile il Parco Urbano di Montedoro ospiterà un evento dedicato alla riscoperta del territorio, combinando attività legate all’archeologia e all’osservazione delle stelle. La giornata si svolgerà con varie iniziative rivolte sia agli appassionati di storia che agli amanti dell’astronomia, coinvolgendo la comunità locale in un momento di approfondimento e di scoperta del patrimonio naturale e culturale della zona.

Il prossimo 26 aprile, il Parco Urbano di Montedoro diventerà il fulcro di un appuntamento che mira a riconnettere la cittadinanza con l’ambiente e il patrimonio locale. Presso l’Osservatorio Astronomico, una giornata interamente dedicata alla Terra proporrà un programma che intreccia l’osservazione del cosmo con la valorizzazione delle risorse naturali e sociali del territorio. Un percorso tra storia antica e natura nel cuore del parco. L’agenda degli eventi inizierà nel pomeriggio con una scoperta che affonda le radici nel passato del territorio. Alle ore 16:00, infatti, verrà inaugurato un nuovo sentiero escursionistico situato lungo il costone del Monte Ottavio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montedoro: tra archeologia e stelle, il 26 aprile riscopre la Terra Notizie correlate Oroscopo 26 aprile: stelle guidano il relax tra natura e affettiLe configurazioni astrali della terza domenica di aprile 2026 suggeriscono una pausa necessaria dalla routine produttiva, invitando i residenti del... “Radici di Futuro”: il 16 aprile gli Etruschi protagonisti tra archeologia e convivialitàGiovedì 16 aprile si svolgeranno a Cortona le iniziative principali collegate al progetto “Radici di Futuro”, finalizzato ad avvicinare le giovani... Panoramica sull’argomento Si parla di: La Vjs Velletri espugna il campo del Montedoro (5-0) e vola al secondo posto; Montedoro. Il 26 aprile all’Osservatorio Astronomico giornata dedicata alla Terra.