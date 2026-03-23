Un intreccio di musica sacra, meditazione e tradizione liturgica accompagnerà il pubblico in uno dei momenti più intensi dell’anno cristiano. Sabato 28 marzo, alle ore 19:30, nella Basilica Santuario dell’Assunta e di San Filippo Neri di Guardia Sanframondi, l’Associazione Vox Fidei, in collaborazione con il Musicalia Ensemble, presenterà Meditatio de Passione Christi, un evento che unisce esecuzione musicale e riflessione spirituale in preparazione alla Settimana Santa. Cuore della serata sarà una selezione di brani tratti dallo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, capolavoro della musica sacra composto nel 1736, tradizionalmente ritenuto scritto nelle ultime settimane di vita del compositore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - ‘Meditatio de Passione Christi’, a Guardia Sanframondi lo Stabat Mater di Pergolesi tra musica e meditazione

Articoli correlati

Alla chiesa di San Biagio lo Stabat Mater di Giovanni Battista PergolesiSabato 14 marzo alle 21 presso la chiesa di San Biagio di Forlì verrà eseguito lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, composto intorno al...

Leggi anche: Stabat Mater a Busto Arsizio: il testamento di Pergolesi