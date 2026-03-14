L’Aston Villa potrebbe dover vendere Rogers Tielemans e Martinez

L’Aston Villa si trova nella posizione di dover vendere alcuni giocatori, tra cui Rogers, Tielemans e Martinez. Questa notizia arriva da un sito inglese che ha pubblicato un articolo in merito. I dettagli specifici sulle ragioni di questa possibile vendita non sono stati comunicati, ma la situazione riguarda i trasferimenti di tre calciatori della squadra.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Youri Tielemans, Morgan Rogers e Ollie Watkins festeggiano durante la vittoria dell’Aston Villa sul Chelsea (foto di Steve BardensGetty Images) Secondo quanto riferito, l’Aston Villa sembra pronta per una finestra di trasferimento estiva difficile poiché potrebbe essere sotto pressione per vendere giocatori del calibro di Morgan Rogers, Youri Tielemans ed Emiliano Martinez. Sembra che il Villa continui ad avere problemi finanziari che limiteranno ciò che può fare nel mercato dei trasferimenti a meno che non effettui anche importanti cessioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Newcastle-Aston Villa (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Morgan Rogers può incidere ancoraNewcastle e Aston Villa sono reduci dalle vittorie europee, rispettivamente in Champions League contro il PSV, per 3-0, e in Europa League, a... Il Liverpool tiene trattative per Morgan Rogers mentre Chelsea e Man Utd circondano la stella dell’Aston Villa da 100 milioni di sterlineSecondo quanto riferito, il Liverpool ha tenuto i primi colloqui con i rappresentanti dello straordinario Morgan Rogers dell’Aston Villa mentre... Tutti gli aggiornamenti su Aston Villa Temi più discussi: Nottingham shock, ko in casa col Midtjylland. Farioli esulta, colpo Porto a Stoccarda. Crisi tedesca; Quando l’Aston Villa vinse il campionato di… baseball; Premier League, Aston Villa-Chelsea: pronostico, formazioni e dove vederla; Pronostici Aston Villa - Chelsea: lo spettacolo dei gol è servito. Pronostico Lilla vs Aston Villa – 12 Marzo 2026Nel quadro dell’UEFA Europa League, il confronto tra Lilla e Aston Villa si giocherà il 12 Marzo 2026 alle 18:45 presso lo Stadio Pierre-Mauroy. Una partita ... news-sports.it Pronostico Lille vs Aston Villa Europa League 12 Marzo 2026Pronostico Lille vs Aston Villa in Europa League. Analisi delle statistiche, rendimento delle squadre, fattore campo e previsione finale. europacalcio.it «Vuoi mettere la soddisfazione di affrontare il PSG o il Real Madrid » Bologna e Roma ci tengono davvero a questa coppa, ma purtroppo solo una di loro potrà continuare il cammino. E per chi va avanti, il prossimo ostacolo potrebbe essere l’Aston Villa. Dall - facebook.com facebook Cosa sta succedendo alle squadre inglesi La campagna europea ha riportato risultati disastrosi ad eccezione della striminzita vittoria dell'Aston Villa in Europa League. Cambierà qualcosa nel movimento dopo questa debacle x.com