GUARDA | Il Tottenham si ritaglia un enorme vantaggio di due gol all’Aston Villa

Il Tottenham è riuscito a mettere a segno due gol di vantaggio contro l’Aston Villa, portandosi in una posizione favorevole nel match. La partita si sta svolgendo nel contesto della stagione di Premier League, con il Tottenham che cerca punti fondamentali per la classifica. La sfida tra le due squadre è ancora in corso, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul campo.

2026-05-03 20:55:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Tottenham è sulla buona strada per raccogliere tre punti importanti contro l’Aston Villa mentre continua a lottare per la sopravvivenza in Premier League. Il club del nord di Londra è entrato in partita a Villa Park sapendo di poter uscire dalla zona retrocessione con una vittoria, dopo la sconfitta per 3-0 del West Ham contro il Brentford sabato. E non poteva essere inizio migliore per gli uomini di Roberto De Zerbi, che hanno messo a segno i loro migliori 45 minuti di calcio in tutta la stagione. Dopo un prolungato periodo di pressione, una lunga rimessa laterale è caduta al limite dell’area per Conor Gallagher, che ha controllato superbamente la palla prima di sparare basso alle spalle di Emiliano Martinez.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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