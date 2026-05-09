Il Gruppo Teddy, azienda di Rimini che gestisce i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, ha annunciato un piano di espansione per quest’anno. L’obiettivo è aprire 120 nuovi negozi sia in Italia che all’estero, con un totale di più di 260 assunzioni. La strategia di crescita prevede l’apertura di punti vendita in diverse località, consolidando così la presenza del gruppo sul mercato.

Rimini, 9 maggio 2026 – Il piano di sviluppo è ambizioso e va avanti: il Gruppo Teddy, realtà riminese dell’abbigliamento con i marchi Terranova, Calliope, Rinascimento e QB24, conta di aprire quest’anno 120 nuovi negozi con oltre 260 assunzioni. Il percorso di crescita dell’azienda fondata nel 1961 da Vittorio Tadei, diventata un colosso da 800 milioni di euro di fatturato, continua anche a livello internazionale nonostante le tensioni geopolitiche. “Il nostro piano obiettivo per il 2026 – spiega Alessandro Bracci, presidente e amministratore delegato del Gruppo Teddy – è quello di assicurare una crescita costante ed equilibrata. È proprio in questa prospettiva che continueremo a investire su alcuni driver strategici”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Gruppo Teddy va di moda: “Dall’Italia all’estero, lo sviluppo non si ferma: apriamo 120 nuovi negozi”

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