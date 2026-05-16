Oggi si sono svolte le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2026, quinta tappa del campionato mondiale MotoGP sul circuito di Barcellona. In prima fila sono scesi in pista Morbidelli, mentre Bezzecchi e Martin partono dalla seconda fila, pronti a recuperare posizioni in gara. Le sessioni si sono concluse con tempi che hanno delineato la griglia di partenza, lasciando alcuni piloti in attesa di migliorare la loro posizione nel corso della corsa.

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Catalogna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Barcellona. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Pedro Acosta ha conquistato la pole position del GP di Catalogna in sella alla KTM, fermando il cronometro su 1:38.068 e lasciandosi alle spalle di 233 millesimi la Ducati VR46 di Franco Morbidelli. Prestazione decisamente solida del centauro italiano, che è partito dal Q1 e si è meritato la piazza d’onore sulla griglia di partenza, dove precede la Ducati Gresini di Alex Marquez per 41 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Catalogna 2026: Bezzecchi e Martin chiamati alla rimonta, Morbidelli in prima fila!

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