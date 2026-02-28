Griglia di partenza MotoGP GP Thailandia 2026 | Bezzecchi precede Marquez Bagnaia in quinta fila

Durante le qualifiche del GP Thailandia 2026 a Buriram, Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position, superando Marc Marquez. Francesco Bagnaia si è piazzato in quinta fila. La sessione di qualifiche ha mantenuto le aspettative, con Bezzecchi che ha confermato il suo miglioramento e Marquez che si è posizionato subito dietro di lui.

La qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel miglior tempo assoluto. Sul tracciato thailandese di Buriram, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP, il portacolori Aprilia Racing ha fermato il cronometro sull’1’28”652, imponendosi in un contesto tecnico già estremamente competitivo. Il dato cronometrico racconta però solo in parte la sua sessione. L’ultimo assalto al tempo è stato interrotto da una caduta quando il pilota romagnolo stava migliorando il proprio riferimento: un episodio che si aggiunge allo scivolone già registrato in FP2, nonostante anche in quella circostanza avesse chiuso al comando. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Marquez, Bagnaia in quinta fila Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel... Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi è in pole con caduta davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta fila. Sprint Race dalle 09.00 Una selezione di notizie su Griglia di. Temi più discussi: Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Bezzecchi precede Marquez, Bagnaia in quinta fila; MotoGp qualifiche e Sprint Race in Thailandia: a che ora e dove vederle in diretta gratis in chiaro; GP Thailandia 2026 – Classifica Prove: Bezzecchi spaziale, rifila 4 decimi a Marquez. Bagnaia finisce in Q1, è 15°; MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa. Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel miglior ... oasport.it Griglia di partenza MotoGp/ Chi farà la prima pole position? GP Thailandia 2026 Buriram (oggi 28 febbraio)Griglia di partenza MotoGp: chi farà la prima pole position oggi 28 febbraio? Le qualifiche del GP Thailandia 2026 Buriram ci daranno la risposta. ilsussidiario.net Bufera a Piazza XV Marzo sul concorso per conduttori M.O.C. alla provincia di Cosenza: spunta una griglia di punteggi pre-compilata da “esterni” prima dell’esame. Un commissario si dimette, il consigliere Ciacco attacca: «Sistema corrotto, Lamensa fermi tutt - facebook.com facebook “Bodo più forte di Galatasaray e #Dortmund”: la discutibile griglia di Bergomi x.com