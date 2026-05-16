A Milano, presso lo Spazio Bergognone 26, è stato allestito un percorso immersivo che permette di esplorare il transatlantico della White Star Line utilizzando la realtà virtuale. Attraverso questa tecnologia, i visitatori possono immergersi negli ambienti del celebre transatlantico e vivere un'esperienza interattiva che riproduce le atmosfere dell'imbarco. L'iniziativa consente di avvicinarsi alla storia del famoso transatlantico, rendendo possibile un viaggio virtuale tra le cabine, i ponti e gli spazi di bordo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Milano, 14 mag. (askanews) – Il Titanic è arrivato a Milano: allo Spazio Bergognone 26, è possibile imbarcarsi sul transatlantico della White Star Line grazie alla realtà virtuale e così esplorarne gli ambienti e diventare protagonisti della storia. Titanic: un viaggio nel tempo è l’esperienza VR ideata da Fever che ricrea i ponti della nave, le sale da pranzo e anche le sale macchine, grazie all’accurato lavoro di ricostruzione storica di Musealia. «Milano – ha detto Giulio Baldo, Project Manager di Fever Originals Italy – è una città molto interessata a questi temi storici in generale e in particolare abbiamo avuto in passato un grande riscontro proprio sul tema del Titanic in questa città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grazie alla realtà virtuale, è possibile imbarcarsi sul leggendario transatlantico della White Star Line

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