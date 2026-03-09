Metaversiadi studenti da tutta Italia a Roma per le Olimpiadi della realtà virtuale

Studenti provenienti da diverse regioni italiane si sono ritrovati a Roma per partecipare alle Metaversiadi, le Olimpiadi della realtà virtuale. L’evento mira a mettere alla prova le competenze dei giovani nelle tecnologie immersive e a stimolare l’uso innovativo di strumenti digitali nel campo dell’istruzione. Durante la competizione, i partecipanti affrontano diverse sfide legate alla realtà virtuale, con l’obiettivo di esplorare nuove possibilità educative.

Studenti di tutta Italia a Roma per misurarsi nella realtà virtuale e scrivere, dal loro punto di vista, una nuova pagina di innovazione educativa. Il 26 marzo 2026 la Capitale ospiterà la terza edizione delle Metaversiadi, i Giochi scolastici del metaverso che, dopo le tappe di Salerno e Milano, approdano negli spazi di Zest Hub (via Marsala 29H, Roma). Nella città custode di memoria, gli studenti avranno a disposizione 15 minuti per mettere alla prova competenze, visione e capacità di lavorare sotto pressione in un “mondo altro”: tre prove da cinque minuti ciascuna per entrare nel futuro e dimostrare il proprio sapere in scienza, grafica e lingua inglese, oltre alla capacità di gestire le nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

