Celebrare la storia | Un parco archeologico virtuale e diffuso grazie alla tecnologia

Un progetto innovativo trasforma il modo di conoscere il passato, portando la storia direttamente nelle mani di chi la vive. Attraverso strumenti digitali e piattaforme online, vengono ricostruiti ambienti e reperti archeologici in modo accessibile e coinvolgente. Questa iniziativa mira a rendere l’archeologia più vicina a tutti, superando barriere geografiche e di conoscenza, e permette di esplorare il patrimonio culturale in modo interattivo.

La storia può essere il volano per il rilancio di un territorio? Secondo l'archeologo Paolo Storchi, la risposta è un convinto sì. L'occasione per ribadirlo è stata la cornice della Camera dei deputati a Roma, dove nelle scorse settimane è stato presentato il suo volume 'Storia Archeologica di Reggio Emilia' (Aliberti compagnia editoriale). Un incontro che non è stato solo una celebrazione accademica, ma un vero appello per il futuro della città. Ad aprire il dibattito è stato Gianluca Vinci, che ha sottolineato un dato cronologico spesso ignorato: Reggio Emilia, fondata nel 175 a.C., ha appena tagliato il traguardo dei 2.200 anni di vita. Un anniversario significativo che, tuttavia, è passato sotto silenzio, senza festeggiamenti ufficiali.