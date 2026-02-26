Valanga in Valtellina | due giovani travolti uno si salva

Una valanga si è abbattuta in Valtellina, coinvolgendo un gruppo di scialpinisti. Due di loro sono stati travolti e non ce l'hanno fatta, mentre un altro è riuscito a uscire dalla massa di neve e a mettersi in salvo. L'evento ha attirato l'attenzione sulla sicurezza in montagna e sui rischi legati alle condizioni atmosferiche.

Una valanga in Valtellina ha strappato la vita a due giovani scialpinisti, mentre un terzo compagno di avventura è riuscito a salvarsi. L'incidente è avvenuto stamattina verso le 10:30 sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, al confine con la Svizzera. Le vittime, un uomo di 25 anni e una donna tra i 20 e i 30 anni, stavano praticando sci-alpinismo quando sono state travolte dalla massa di neve. Il terzo scialpinista, rimasto illeso, ha lanciato l'allarme ai soccorritori. La tragedia si è consumata in un'area isolata, ma la rapidità dell'intervento ha permesso di raggiungere rapidamente il luogo dell'accaduto.