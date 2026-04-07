Sabato pomeriggio, due alpinisti provenienti da Lecco sono stati coinvolti in una valanga sul Monte Fleckistock, nel Canton Uri, in Svizzera. Uno dei due è stato trovato in coma, mentre l’altro ha riportato ferite leggere. L’incidente si è verificato durante un’escursione in montagna, e le squadre di soccorso svizzere sono intervenute subito sul posto. Le autorità locali stanno ancora valutando le circostanze dell’incidente.

Due alpinisti di Lecco sono rimasti coinvolti in un incidente valanghivo sabato pomeriggio sul Fleckistock, in Canton Uri, in Svizzera. Il recupero dei feriti è stato possibile grazie all’intervento immediato del terzo membro del gruppo, rimasto illeso. Il dramma è scattato mentre il trio risaliva un canale verticale utilizzando ramponi e piccozze. Un lastrone di ghiaccio si è staccato improvvisamente, travolgendo due degli sportivi con una forza paragonabile a quella di un treno in corsa, trascinandoli verso valle per quasi trecento metri. Luca Zanette, che stava guidando la cordata e procedeva in testa, non è stato colpito dalla massa nevosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valanga in Svizzera: travolti due lecchesi, uno in coma a Lucerna

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