Incidente oggi in A14 tra Pedaso e Grottammare coinvolti due camion | tratto dell’autostrada chiuso e code

Da ilrestodelcarlino.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi sulla A14, tra Pedaso e Grottammare, si è verificato un incidente che ha coinvolto due camion. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono stati disposti i rilievi di legge. La carreggiata in direzione Pescara è stata chiusa temporaneamente, causando l’accumulo di veicoli in coda nel tratto interessato. La circolazione è rimasta interrotta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Grottammare, 6 maggio 2026 – Incidente in A14 oggi 6 maggio nel tratto tra Pedaso e Grottammare. E’ stata disposta la chiusura del tratto verso Pescara a causa di un tamponamento tra due camion. Secondo gli aggiornamento sul sito di Autostrade per l’Italia, al momento il traffico è bloccato e ci sono code. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, e i soccorsi sanitari e meccanici. Il percorso alternativo. In alternativa si deve uscire a Pedaso, Autostrade per l’Italia consiglia di anticipare l’uscita a Fermo dove si sono formati 4 chilometri di coda in aumento, percorrere la Strada statale 16 Adriatica e rientrare poi sull’autostrada a Grottammare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Incidente in A14 a ridosso della galleria San Basso, coinvolti due Tir e traffico bloccato

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