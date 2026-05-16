Gratteri autonomia differenziata? Come chiedere ad un ragazzo del Sud di correre i 100 metri partendo 10 metri dietro agli altri

Un esperto ha commentato l’autonomia differenziata, paragonandola a chiedere a un giovane del Sud di competere sui 100 metri partendo da dieci metri di svantaggio. Nel frattempo, i dati indicano un incremento della violenza tra i minorenni e un coinvolgimento sempre più precoce in attività criminali. Per affrontare questa realtà, si richiedono interventi mirati nelle aree dell’istruzione, dell’inclusione sociale e del recupero educativo, considerando le difficoltà specifiche del territorio.

L’aumento della violenza minorile e il coinvolgimento di ragazzi sempre più giovani nei reati richiedono investimenti strutturali in istruzione, inclusione sociale e recupero educativo. È il messaggio lanciato dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri durante il seminario “Educare alla legalità tra prevenzione e recupero. Sulle seconde possibilità”, organizzato all’Università della Calabria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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