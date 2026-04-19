100 metri effervescenti | 5 sotto i 10 Anthony e Thomas smuovono le acque Ma il Campione del Mondo dei 400…

A metà aprile, la stagione all’aperto ha visto cinque atleti scendere sotto i dieci secondi nei 100 metri, con tempi che vanno da poco sopra i nove secondi e ottanta a poco meno di dieci secondi. Anthony e Thomas hanno firmato le prestazioni più rapide, fermando il cronometro rispettivamente a 9.89 e 9.94 secondi, mentre il campione del mondo dei 400 metri è rimasto fuori dalla soglia dei dieci secondi.

La stagione all’aperto è ormai entrata nel vivo, la seconda parte del mese di aprile è incominciata e ben cinque atleti sono già scesi sotto la sempre iconica barriera dei dieci secondi sui 100 metri. Nel corso del fine settimana si sono aggiunte due firme di assoluto spessore, che non hanno però intaccato la world lead: la miglior prestazione mondiale stagionale resta nelle mani del botswano Busang Colleng Kebinatshipi, il Campione del Mondo dei 400 metri che si è cimentato sul rettilineo ha piazzato un sontuoso 9.89 (1,2 ms di vento a favore) lo scorso 3 aprile in quel di Gaborone. Il giorno successivo, con la stessa intensità di Eolo alle spalle, si era avvicinato lo statunitense Max Thomas (9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 100 metri effervescenti: 5 sotto i 10”, Anthony e Thomas smuovono le acque. Ma il Campione del Mondo dei 400… Notizie correlate Kebinatshipi, da campione del mondo sul giro della morte al tempone sui 100. La novità Thomas risponde: primi sub 10” dell’annoIl weekend di Pasqua ha portato in dote le prime volate sotto i dieci secondi sui 100 metri, con due crono decisamente sensazionali in due località... Leggi anche: Scossoni sui 100 metri: Kennedy piazza due rasoiate, la risposta a Kebinatshipi e Thomas. Tre uomini sotto i 10”