Federico Riva trionfa agli Assoluti Indoor nei 1500 metri e nei 3000 metri

Federico Riva si è aggiudicato le gare degli Assoluti Indoor nei 1500 e nei 3000 metri, confermando la sua superiorità in entrambe le discipline. Nel pomeriggio, ha ripetuto il risultato dei 1500 metri trionfando anche nei 3000, dimostrando di essere in buona condizione. La vittoria rappresenta il secondo successo in due giorni.

Federico Riva bissa nei 3000 metri il successo del sabato ottenuto nei 1500: il marciatore italiano conferma il suo status di forma in costante miglioramento. In diretta su SportFace, l’edizione 2026 degli Assoluti Indoor sta regalando delle sorprese e qualche conferma. A metà strada, la prova di Federico Riva, grande favorito della vigilia ma alla ricerca di una costanza di rendimento che sembra aver ritrovato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Federico RIva s’impone nei 3000 metri maschili

Atletica, Riva meraviglioso: record italiano nei 1500 metri al World Indoor TourArriva un’altra enorme soddisfazione per l’atletica italiana con un grande Federico Riva: nuovo record italiano nei 1500 metri Il Meeting di Lievin...

Contenuti e approfondimenti su Federico Riva.

Temi più discussi: Nadia Battocletti e Federico Riva da record a Lievin! Fabbri batte Kovacs, cade un primato mondiale; Atletica, Iapichino vince agli Assoluti. Fortunato record del mondo, Succo da favola, Simonelli da rivedere; LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2026 in DIRETTA: Fabbri trionfa, primato nazionale per Riva e Battocletti; LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato record del mondo, Iapichino vince, Succo sublime.

La scelta di Federico Riva per allenarsi in modo più professionaleFederico Riva, romano classe 2000, è una delle nuove stelle del progetto ON. Negli ultimi sette giorni il giovane talento azzurro ha messo in bacheca due risultati di altissimo livello tecnico. Prima ... gazzetta.it

Federico Riva pretende giustizia: Mi hanno fatto cadere, danno evidente. Ricorso accolto, è in finaleFederico Riva è caduto nella semifinale dei 1500 ai Mondiali di atletica, tirato giù da un avversario alle spalle. Un danno che gli è costato il possibile accesso in finale e per il quale è stato ... fanpage.it

Assoluti indoor Ancona: nei 1500 mt vittoria per Federico Riva (Fiamme Gialle) con 3'59"44 davanti a Pietro Arese (Fiamme Gialle) con 3'59"81 e Junior Bussotti Neves (Esercito) con 4'01"41. Assoluti indoor Ancona: nel lungo Larissa Iapichino conquista il titol - facebook.com facebook

! Un altro primato italiano di Federico Riva nei 1500 indoor con 3:33.04 a Liévin: l'azzurro migliora di quasi un secondo il suo 3:33.94 dopo undici giorni Ph. archivio Grana/FIDAL #atleticaitaliana x.com