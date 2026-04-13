I Consorzi Agrari d'Italia hanno adottato ufficialmente i prezzi Cun per il grano duro, seguendo le indicazioni stabilite dai rappresentanti del settore. Questa decisione interessa molte aziende agricole del paese, che si affidano ai consorzi per le questioni legate alla commercializzazione e ai prezzi dei cereali. La scelta riguarda principalmente le transazioni relative alla produzione di grano duro, un prodotto di grande importanza per il settore agricolo italiano.

La decisione, operativa da oggi 13 aprile 2026, rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza del mercato e della tutela del valore generato dagli agricoltori. I prezzi elaborati in sede CUN costituiscono infatti un riferimento nazionale costruito in modo paritetico tra le componenti della filiera e consentono di superare frammentazioni e disomogeneità territoriali, offrendo un criterio più chiaro, leggibile e coerente per la valorizzazione del grano duro italiano. “Applicare i listini CUN significa mettere a disposizione dei nostri soci e conferitori un riferimento nazionale trasparente, oggettivo e riconoscibile, utile a dare maggiore chiarezza nella formazione del prezzo del grano duro”, dichiara Nicola Mozzini alla Direzione Produttiva Commerciale e Logistica di Consorzi Agrari d’Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consorzi agrari d'Italia recepisce i prezzi Cun del grano duro

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