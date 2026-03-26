Fatture elettroniche con codice Cun | obbligo per suini conigli uova e grano duro
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 936282026 il 18 marzo 2026, che stabilisce le modalità di inserimento del codice Cun nelle fatture elettroniche. La norma riguarda i prodotti della filiera suini, conigli, uova e grano duro. Le nuove disposizioni si applicano alle fatture elettroniche emesse per queste categorie di prodotti.
Confagricoltura Piacenza rende noto che con il provvedimento n. 936282026 del 18 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’indicazione del codice identificativo Cun (Commissione Unica Nazionale) nelle fatture elettroniche relative ai prodotti della filiera agro-alimentare interessati dal sistema di rilevazione dei prezzi. Michela Filippi – consulente fiscale di Confagricoltura Piacenza - richiama l’attenzione degli operatori coinvolti sull’obbligo di adeguamento, invitando a verificare la corretta applicazione delle nuove disposizioni. «L’adempimento riguarda gli operatori che emettono fatture elettroniche per prodotti per i quali è attiva una Cun, istituita ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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