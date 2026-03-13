al via domani il corso gratuito di autodifesa per le donne

Domani alle 15 alla Palestra Energym di viale Roma 179 a Meldola inizia un corso gratuito di autodifesa dedicato alle donne. L'iniziativa coinvolge tutte le donne interessate a imparare tecniche di difesa personale e si svolge presso la struttura sportiva locale. Il corso proseguirà nelle successive giornate programmate, offrendo un'opportunità di formazione accessibile a tutte.

Parte domani alle 15 alla Palestra Energym di viale Roma 179 a Meldola il corso gratuito di autodifesa rivolto alle donne. "Siamo alla terza edizione – precisa il gestore Maurizio Tassani – e nel 2024 e 2025 si sono presentate circa 45 ragazze e donne di tutte le età, curiose, motivate e desiderose di imparare gli strumenti per prevenire atti di violenza. Il successo di questo progetto è dimostrato dal fatto che la formula è stata replicata poi da altri comuni a partire da quello di Forlì". Nella prima lezione saranno elencate tutte le attenzioni da avere da parte delle donne per prevenire le azioni negative di varia natura nei loro confronti, mentre nelle altre 7 lezioni saranno illustrate le tecniche fondamentali dello JuJitsu basate tutte sulla difesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

