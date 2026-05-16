Grande partecipazione a nova | Un programma politico viene scritto insieme ai cittadini

A San Vito dei Normanni si è svolta la tappa della provincia di Brindisi di “Nova – Parola all’Italia”, iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle. Durante il fine settimana del 16 e 17 maggio, più di 100 persone hanno preso parte all’evento. Il progetto prevede la collaborazione tra cittadini e rappresentanti politici nella redazione di un programma politico condiviso. La partecipazione è stata alta e coinvolgente, con interventi e discussioni sul futuro della politica locale e nazionale.

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