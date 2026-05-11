Paliano Carabinieri e cittadini insieme contro le truffe | grande partecipazione all’incontro sulla sicurezza
Sabato 9 maggio a Paliano si è tenuto un incontro che ha visto la partecipazione di cittadini e forze dell'ordine, con l'obiettivo di discutere di sicurezza e prevenzione delle truffe. L'evento ha previsto interventi di rappresentanti delle forze dell'ordine e momenti di confronto con i partecipanti, che hanno mostrato un forte interesse per le tematiche trattate. La partecipazione è stata numerosa e si è svolta in un clima di collaborazione.
Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, a Paliano, si è svolto con successo un importante momento di formazione e sensibilizzazione dedicato alla sicurezza cittadina. L’iniziativa, ospitata nei locali del Circolo Arci, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico ed è stata organizzata con la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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