Paliano Carabinieri e cittadini insieme contro le truffe | grande partecipazione all’incontro sulla sicurezza

Sabato 9 maggio a Paliano si è tenuto un incontro che ha visto la partecipazione di cittadini e forze dell'ordine, con l'obiettivo di discutere di sicurezza e prevenzione delle truffe. L'evento ha previsto interventi di rappresentanti delle forze dell'ordine e momenti di confronto con i partecipanti, che hanno mostrato un forte interesse per le tematiche trattate. La partecipazione è stata numerosa e si è svolta in un clima di collaborazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui