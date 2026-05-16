Grande Fratello Vip pagelle del 15 maggio | Francesca l’incompresa 3 ultime nomination 6

Il Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione, senza ulteriori rinvii o prolungamenti. La conduttrice ha confermato che la semifinale si svolgerà come previsto, accogliendo i telespettatori alla serata. Le pagelle di questa puntata, andate in onda il 15 maggio, hanno messo in evidenza il giudizio su alcuni concorrenti, tra cui una concorrente definita “l’incompresa”, e hanno mostrato le ultime nomination che potrebbero influenzare gli sviluppi finali del reality.

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