Grande Fratello Vip pagelle del 15 maggio | Francesca l’incompresa 3 ultime nomination 6

Da dilei.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello Vip si avvia alla conclusione, senza ulteriori rinvii o prolungamenti. La conduttrice ha confermato che la semifinale si svolgerà come previsto, accogliendo i telespettatori alla serata. Le pagelle di questa puntata, andate in onda il 15 maggio, hanno messo in evidenza il giudizio su alcuni concorrenti, tra cui una concorrente definita “l’incompresa”, e hanno mostrato le ultime nomination che potrebbero influenzare gli sviluppi finali del reality.

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Nessun rinvio, nessun prolungamento: il Grande Fratello Vip sta per terminare. Lo ha di fatto annunciato Ilary Blasi, accogliendo il pubblico alla semifinale del reality di Canale 5. Anche se si è giunti ormai al gran finale, o quasi, le polemiche non si placano. Se Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe hanno trovato un terreno comune dal quale ripartire, Francesca Manzini non è stata capace di farsi voler bene (quasi) da nessuno. Criticata ampiamente, sostiene d’essere vittima degli altri inquilini. In studio, però, la pensano diversamente. Francesca l’incompresa. Voto: 3. Quando tutti ti puntano il dito contro, forse dovresti pensare e riflettere sulle tue azioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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