Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 15 maggio

Da tpi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio 2026 si sono svolte le nomination al Grande Fratello Vip 2026, con alcuni concorrenti finiti in prossimità dell’eliminazione. Alla fine della puntata, sono stati ufficializzati i nomi dei partecipanti messi in nomination, anche se al momento non sono stati ancora comunicati i dettagli sui criteri di voto. La trasmissione si è conclusa con alcune figure tra i concorrenti designate per la prossima fase del reality. Sono ancora in corso aggiornamenti ufficiali riguardo ai nomi e alle modalità di voto.

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. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 15 maggio 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity:  accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;. 🔗 Leggi su Tpi.it

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