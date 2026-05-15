Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 15 maggio

Il 15 maggio 2026 si sono svolte le nomination al Grande Fratello Vip 2026, con alcuni concorrenti finiti in prossimità dell’eliminazione. Alla fine della puntata, sono stati ufficializzati i nomi dei partecipanti messi in nomination, anche se al momento non sono stati ancora comunicati i dettagli sui criteri di voto. La trasmissione si è conclusa con alcune figure tra i concorrenti designate per la prossima fase del reality. Sono ancora in corso aggiornamenti ufficiali riguardo ai nomi e alle modalità di voto.

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