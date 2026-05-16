Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 15 maggio | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination di ieri sera, 15 maggio, in vista della finale prevista per la settimana successiva. I concorrenti hanno espresso le loro preferenze, determinando chi rischia di uscire a pochi giorni dalla conclusione del reality. Le nomination sono state trasmesse in diretta e sono state pubblicate sui canali ufficiali, accompagnate da un video di Mediaset. La puntata ha segnato un passaggio importante nel percorso dei partecipanti, con le votazioni che hanno definito i concorrenti più a rischio eliminazione.

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