Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 15 maggio | Video Mediaset

Da superguidatv.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination di ieri sera, 15 maggio, in vista della finale prevista per la settimana successiva. I concorrenti hanno espresso le loro preferenze, determinando chi rischia di uscire a pochi giorni dalla conclusione del reality. Le nomination sono state trasmesse in diretta e sono state pubblicate sui canali ufficiali, accompagnate da un video di Mediaset. La puntata ha segnato un passaggio importante nel percorso dei partecipanti, con le votazioni che hanno definito i concorrenti più a rischio eliminazione.

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Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle ultime nomination prima della finale della prossima settimana. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 15 maggio 17a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del  GF VIP 2026. « Vips è arrivato il momento delle ultime nomination di questa edizione del Grande Fratello Vip. Vorrei tutti e voi nella mistery: la mela portata da Valeria Marini è “avvelenata” e questo significa che uno di voi questa sera uscirà al televoto flash. Ora tocca a voi decidere ‘chi non merita la finale’?» –  comunica Ilary Blasi ai concorrenti. Ricordiamo che Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul sono finalisti: i concorrenti nominabili sono Francesca Manzini, Renato, Adriana Volpe e Raimondo Todaro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

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