Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli

Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa il 15 maggio su Canale 5, la conduzione è tornata a Ilary Blasi dopo quasi dieci anni di assenza. In studio, le opinioniste sono state Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la puntata sono stati eliminati alcuni concorrenti e sono stati annunciati i finalisti. La serata ha visto un confronto tra Manzini e Lucarelli, mentre si è svolto un riassunto degli eventi principali della stagione.

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