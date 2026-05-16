Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa il 15 maggio su Canale 5, la conduzione è tornata a Ilary Blasi dopo quasi dieci anni di assenza. In studio, le opinioniste sono state Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la puntata sono stati eliminati alcuni concorrenti e sono stati annunciati i finalisti. La serata ha visto un confronto tra Manzini e Lucarelli, mentre si è svolto un riassunto degli eventi principali della stagione.

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Tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nei panni delle opinioniste. Dopo settimane di permanenza nella casa più spiata d'Italia, per i. 🔗 Leggi su Today.it

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