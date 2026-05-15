Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Francesca Manzini contro Selvaggia Lucarelli
Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa il 15 maggio, sono stati eliminati alcuni concorrenti mentre altri sono passati alla fase finale. La puntata è stata condotta da Ilary Blasi e ha visto la partecipazione in studio di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste. Durante l’evento sono stati annunciati i finalisti del reality, e si sono svolti vari confronti tra i concorrenti. La serata ha anche visto delle discussioni tra alcuni partecipanti, tra cui Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli.
Tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nei panni delle opinioniste. Dopo settimane di permanenza nella casa più spiata d'Italia, per i. 🔗 Leggi su Today.it
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