Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli il ritorno di Valeria Marini

Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa su Canale 5, sono stati eliminati alcuni concorrenti e sono stati annunciati i finalisti. La puntata, condotta da Ilary Blasi e commentata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha visto il ritorno di Valeria Marini tra i protagonisti. Durante l’episodio, si sono svolti scontri tra alcuni concorrenti, tra cui uno tra Manzini e Lucarelli. Sono stati anche annunciati i nomi dei partecipanti che accederanno alla fase finale del reality.

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