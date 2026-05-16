Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli il ritorno di Valeria Marini

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa su Canale 5, sono stati eliminati alcuni concorrenti e sono stati annunciati i finalisti. La puntata, condotta da Ilary Blasi e commentata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha visto il ritorno di Valeria Marini tra i protagonisti. Durante l’episodio, si sono svolti scontri tra alcuni concorrenti, tra cui uno tra Manzini e Lucarelli. Sono stati anche annunciati i nomi dei partecipanti che accederanno alla fase finale del reality.

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Tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nei panni delle opinioniste. Dopo settimane di permanenza nella casa più spiata d'Italia, per i. 🔗 Leggi su Today.it

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