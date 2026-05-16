Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli al televoto flash Francesca e Adriana

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa su Canale 5, la conduttrice Ilary Blasi ha affrontato la penultima puntata del reality. In studio erano presenti le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la serata, si sono svolti diversi momenti di confronto tra i concorrenti, culminati in un’eliminazione. Sono stati annunciati i finalisti e sono stati svolti dei televoti flash, tra cui quelli dedicati a Francesca e Adriana. La puntata ha visto anche un confronto tra Manzini e Lucarelli.

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Tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nei panni delle opinioniste. Dopo settimane di permanenza nella casa più spiata d'Italia, per i. 🔗 Leggi su Today.it

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