Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli al televoto flash Francesca e Adriana
Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa su Canale 5, la conduttrice Ilary Blasi ha affrontato la penultima puntata del reality. In studio erano presenti le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la serata, si sono svolti diversi momenti di confronto tra i concorrenti, culminati in un’eliminazione. Sono stati annunciati i finalisti e sono stati svolti dei televoti flash, tra cui quelli dedicati a Francesca e Adriana. La puntata ha visto anche un confronto tra Manzini e Lucarelli.
Tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 condotto - dopo quasi dieci anni di assenza - da Ilary Blasi e commentato in studio da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nei panni delle opinioniste. Dopo settimane di permanenza nella casa più spiata d'Italia, per i. 🔗 Leggi su Today.it
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