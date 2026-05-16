Grande Fratello Vip eliminato finalisti e riassunto puntata 15 maggio | Manzini contro Lucarelli al televoto flash Francesca e Adriana

Nella semifinale del Grande Fratello Vip, trasmessa su Canale 5, la conduttrice Ilary Blasi ha affrontato la penultima puntata del reality. In studio erano presenti le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Durante la serata, si sono svolti diversi momenti di confronto tra i concorrenti, culminati in un’eliminazione. Sono stati annunciati i finalisti e sono stati svolti dei televoti flash, tra cui quelli dedicati a Francesca e Adriana. La puntata ha visto anche un confronto tra Manzini e Lucarelli.

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