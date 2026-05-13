Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, cresce l’attesa per la puntata del 16 maggio, con i sondaggi che indicano i possibili finalisti tra Raul e Renato. Dopo settimane di strategie e confronti, i concorrenti sono ormai alle fasi decisive del reality. La puntata si avvicina, e i telespettatori sono curiosi di scoprire chi tra i due potrà conquistare un biglietto per la finale.

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 è alle stelle. Dopo settimane di strategie, alleanze e colpi di scena, il televoto del 15 maggio deciderà chi tra Raul Dumitras e Renato Biancardi conquisterà il quarto posto in finale, affiancando le tre finaliste già elette: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo. Il pubblico è chiamato a scegliere tra due personalità forti e molto diverse, protagonisti di un percorso che ha alternato momenti di grande empatia a scontri accesi. Ma chi è in vantaggio nei sondaggi? Quali dinamiche hanno portato a questa sfida? E cosa aspettarsi dalla puntata di venerdì sera su Canale 5? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 16 maggio: chi tra Raul e Renato conquista la finale?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Grande Fratello Vip, pagelle settima puntata: Renato inqualificabile (2), Raul "sgama" Blu (6)La settima puntata del Grande Fratello Vip 8 ha acceso il confronto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ma ha soprattutto gettato nuova luce...

Grande Fratello Vip, tensione tra Lucia e Raul: “Io non sono Renato”Nella Casa del Grande Fratello VIP il rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras sembra aver subito una brusca frenata.

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo l'8 maggio: chi è stato eliminato; Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 12 maggio; Grande Fratello Vip, anticipazioni: Lucia torna da Renato (e dimentica Raul). Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip, Lucia è la terza finalista: chi è.

Raul Dumitras: età, lavoro, ex fidanzata famosa, dove vive, profilo Instagram. Tutto sul concorrente del Grande Fratello Vip • Raul Dumistru è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2026: età, lavoro, vita privata, ex fidanzata e curiosità sul volt… x.com

Il campo centrale dell'Open di Madrid oggi è praticamente vuoto per il debutto del giocatore spagnolo Rafa Jódar. Gli organizzatori credono ancora che sia una buona idea avere metà dello stadio come box VIP e aumentare i prezzi per il resto reddit

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di martedì 12 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiIl Grande Fratello Vip 2026 entra nel vivo per i concorrenti: chi sarà eliminato e chi andrà in finale? La puntata del 12 maggio su Canale 5! superguidatv.it

Grande Fratello Vip 2026, chi è il terzo FINALISTA di ieri sera martedì 12 maggio? | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è il terzo finalista di ieri sera martedì 12 maggio 2026? Adriana, Raimondo e Lucia tra i favoriti. superguidatv.it