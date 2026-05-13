Grande Fratello Vip 2026 sondaggi puntata 16 maggio | chi tra Raul e Renato conquista la finale?

Da ilsipontino.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, cresce l’attesa per la puntata del 16 maggio, con i sondaggi che indicano i possibili finalisti tra Raul e Renato. Dopo settimane di strategie e confronti, i concorrenti sono ormai alle fasi decisive del reality. La puntata si avvicina, e i telespettatori sono curiosi di scoprire chi tra i due potrà conquistare un biglietto per la finale.

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La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 è alle stelle. Dopo settimane di strategie, alleanze e colpi di scena, il televoto del 15 maggio deciderà chi tra Raul Dumitras e Renato Biancardi conquisterà il quarto posto in finale, affiancando le tre finaliste già elette: Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Lucia Ilardo. Il pubblico è chiamato a scegliere tra due personalità forti e molto diverse, protagonisti di un percorso che ha alternato momenti di grande empatia a scontri accesi. Ma chi è in vantaggio nei sondaggi? Quali dinamiche hanno portato a questa sfida? E cosa aspettarsi dalla puntata di venerdì sera su Canale 5? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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