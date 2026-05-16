Grande Fratello Vip 2026 Raimondo Todaro contro tutti | Selvaggia Lucarelli sembri molto nervoso | Video Mediaset

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro è stato protagonista di un confronto con gli altri concorrenti mentre si trovava sulla poltrona rossa. In un momento del programma, Selvaggia Lucarelli ha commentato il suo stato d’animo, dicendo che sembrava molto nervoso. Il confronto tra i partecipanti ha attirato l’attenzione degli spettatori, creando momenti di tensione e discussione nel corso della puntata.

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 spetta a Raimondo Todaro sedersi sulla poltrona rossa che scotta per un faccia a faccia con gli altri concorrenti. Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro contro Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 arriva anche per Raimondo Todaro il momento di sedersi sulla poltrona rossa che scotta. Il motivo? Uno scontro molto accesso scoppiato nei giorni scorsi quando il ballerino ha difeso Renato accusato da Alessandra Mussolini e Antonella Elia di aver cambiato atteggiamento verso Lucia dopo che è diventata finalista. « Ho sentito loro a tavola che parlavano di Renato e del suo avvicinamento a Lucia e mi sono limitato a dire che già una settimana prima loro avevano chiesto di dormire al monolocale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande fratello VIP - Raimondo Todaro e Antonella Elia in Cheek to Cheek

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