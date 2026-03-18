Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026, si sono verificati scontri tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Paola Caruso. La blogger ha espresso dure critiche nei confronti di alcuni concorrenti, creando tensioni all’interno della casa. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e dei partecipanti, che hanno assistito a momenti di accesa discussione.

Roma, 17 marzo 2026 - Che sia consapevole del proprio personaggio e sappia sfruttarlo al meglio è chiaro. D’altro canto, tutti gli incarichi televisivi che ha ricoperto negli ultimi anni fanno leva proprio sulle critiche sfrontate, e spesso volutamente esagerate, nei confronti di personaggi e personaggini. Selvaggia Lucarelli ha cominciato la propria esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip, ca va sans dire, senza peli sulla lingua. “Che talento ho io? Quello della polemica, non lo sapevi?” ha sottolineato l’opinionista rispondendo alla conduttrice Ilary Blasi. “Io conduco un reality senza saperlo fare” ha ribattuto la stessa Blasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini e Paola Caruso: scintille al Grande Fratello Vip 2026

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