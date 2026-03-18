Grande Fratello Vip 2026 Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro | Prima ti giudicavo nel ballo ora… | Video Mediaset

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, si è verificato il primo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro. La giornalista ha rivolto alcune critiche all’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle, approfittando della sua presenza in studio. La discussione si è svolta a distanza, senza coinvolgimenti diretti tra i due, e si è conclusa con una battuta della Lucarelli.

Primo scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip 2026. La nuova opinionista non ha perso occasione per punzecchiare l’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle. GF VIP 2026, Selvaggia Lucarelli contro Raimondo Todaro: “sei scarsamente educato”. Scintille nella prima puntata del GF VIP 2026 tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro, il ballerino che per anni è stato protagonista di Ballando con le Stelle. “Raimondo tu non mi hai mai salutato nei corridoi della Rai” – ha detto la Lucarelli che dopo diversi anni ha ritrovato l’ex ballerino professionista del dance show di Raiuno. “ In realtà vedevo che mi evitavi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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