Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 15 maggio diciassettesima puntata

Ieri sera si è svolta la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Durante la serata sono state annunciate le nomination e sono stati eliminati alcuni concorrenti. La puntata ha visto anche momenti di suspense legati alle scelte dei concorrenti e alle dinamiche all’interno della casa. La trasmissione si è conclusa con la comunicazione del nome dell’eliminato e dei nominati di questa settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui