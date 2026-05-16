Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 15 maggio diciassettesima puntata
Ieri sera si è svolta la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Durante la serata sono state annunciate le nomination e sono stati eliminati alcuni concorrenti. La puntata ha visto anche momenti di suspense legati alle scelte dei concorrenti e alle dinamiche all’interno della casa. La trasmissione si è conclusa con la comunicazione del nome dell’eliminato e dei nominati di questa settimana.
Si è da poco conclusa la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 15 maggio 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 17a puntata di venerdì 15 maggio. La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 15 maggio 2026 inizia con Ilary Blasi che snocciola le anticipazioni della semifinale e poi si collega con i concorrenti: « allora come sono andati questi giorni? Alessandra hai cambiato look per la semifinale?». La diretta inizia con Francesca Manzini nuovamente al centro di polemiche e scontri nella casa con Alessandra Mussolini e Antonella Elia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera
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