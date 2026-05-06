Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 5 maggio quattordicesima puntata

Ieri sera si è conclusa la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Durante la puntata sono stati annunciati l’eliminato e i concorrenti in nomination, segnando un momento importante nel corso del reality. La puntata ha visto anche altre dinamiche e interventi tra i partecipanti, suscitando l’interesse del pubblico.

E’ da poco calato il sipario sulla quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 5 maggio 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 14a puntata di martedì 5 maggio. La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 5 maggio 2026 prende il via con una bellissima Ilary Blasi che annuncia “sarà una sfavillante puntata”. La diretta entra subito nel vivo con Alessandra Mussolini che nei giorni scorsi ha vissuto una profonda crisi a causa di Antonella Elia; la ex politica è arrivata fino alle lacrime minacciando più volte di abbandonare il gioco.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 5 maggio, quattordicesima puntata Notizie correlate Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 3 aprile, sesta puntataE’ terminata la sesta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 7 aprile, settima puntataSi è da poco conclusa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Il Grande Fratello Vip 2026 aumenta le puntate; Grande Fratello Vip, salta la puntata di stasera 1 maggio: il motivo dello stop e quando torna in onda. Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 5 maggio del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi salvare tra Marco, Francesca, Lucia e Adriana? superguidatv.it Sondaggi Grande Fratello Vip 2026, secondo finalista del 5 maggio: percentuali di voto, Volpe e Mussolini al topGrande Fratello Vip 2026, televoto decisivo del 5 maggio: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini guidano i sondaggi e si contendono il posto in finale accanto ad Antonella Elia. gay.it La tensione nella casa del Grande Fratello Vip ha raggiunto uno dei suoi momenti più delicati, con il televoto che ha iniziato a delineare in modo sempre più chiaro i destini dei concorrenti in gara per un posto in finale. - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com