Nella serata di ieri, 8 maggio, è andata in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Durante l’episodio sono stati annunciati un eliminato e i nomi dei concorrenti in nomination. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i partecipanti e varie dinamiche all’interno della casa.

Si è da poco conclusa la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 8 maggio 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 15a puntata di venerdì 8 maggio. La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 8 maggio 2026 parte con l’ingresso trionfale di Ilary Blasi che saluta il pubblico e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Si entra poi subito nel vivo della diretta con un faccia a faccia tra le regine della casa: Antonella Elia e Alessandra Mussolini.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 8 maggio, quindicesima puntata

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