Grande Fratello Vip 2026 il ritorno di Valeria Marini in versione rider | Video Mediaset

Durante il Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini è apparsa nella casa vestita da rider, portando una cena speciale. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei concorrenti e dei telespettatori. La sua entrata è stata annunciata attraverso un video trasmesso durante la trasmissione. La partecipazione di Marini in questa veste ha suscitato diverse reazioni tra i presenti e tra il pubblico a casa. La scena si è svolta nel corso di una puntata del reality show.

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Valeria Marini torna a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip 2026 in versione rider con una cena speciale. Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini rider per i concorrenti. Durante la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini torna nella casa per un consegna speciale ai concorrenti. La stellare Valeria si presenta in versione rider con tanto di bicicletta e porta vivande per consegnare ai concorrenti un regalo: una bella cena di sushi, ma non finisce qui. Ilary Blasi dallo studio: « Valeria non sai che c’è un doppio fondo, si nasconde una busta stellare che non devi aprire ». All’interno, infatti, c’è anche una busta e un regalo: una mela. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, il ritorno di Valeria Marini in versione rider | Video Mediaset ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto Sullo stesso argomento Grande Fratello Vip 2026, l’ingresso di Valeria Marini nella casa | Video MediasetCi siamo: Valeria Marini varca la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2026 facendo il suo ingresso! Cosa succederà? Valeria Marini torna... Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini vomita: la causa del malessere | Video MediasetValeria Marini vomita al Grande Fratello Vip 2026: cosa è successo alla showgirl sarda? Ilary Blasi cerca di fare chiarezza sul malessere che ha... Sondaggi televoto Grande Fratello Vip, percentuali stasera 15 maggio 2026: chi è il quarto finalista tra Raul e Renato x.com Grande Fratello Vip 2026, Raimondo Todaro contro Alessandra Mussolini e Antonella EliaRaimondo Todaro si siede sulla poltrona rossa che scotta al Grande Fratello Vip 2026 per un confronto con gli altri concorrenti. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 15 maggio. Nomination, eliminati e sondaggiTutto pronto per la semifinale del Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi: chi sarà il quarto finalista di questa edizione? superguidatv.it La Dimensione del Vault Deve Essere Molto Più Grande Tipo Ieri reddit