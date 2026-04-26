Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2026, varcando la porta rossa. La sua presenza è stata annunciata attraverso un video trasmesso da Mediaset, senza ulteriori dettagli sui suoi prossimi passi all’interno dell’edificio. L’ingresso della showgirl ha suscitato l’interesse dei partecipanti e degli spettatori, mentre il pubblico attende di scoprire come si svilupperanno gli eventi nelle prossime ore.

Ci siamo: Valeria Marini varca la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 2026 facendo il suo ingresso! Cosa succederà? Valeria Marini torna nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Dopo l’arrivo di una valigia misteriosa è tempo di scoprire a chi appartiene. Poco dopo ecco arrivare Valeria Marini che, raggiante, fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2026 lasciando sorpresi tutti i vip concorrenti. Unica eccezione Paola Caruso e Alessandra Mussolini che erano a conoscenza dell’ingresso della showgirl stellare! L’ ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2026 di Valeria Marini segna la sua quarta partecipazione al reality show più famoso del piccolo schermo anche se, ricordiamolo, in questa edizione è solo una “Guest star”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, l’ingresso di Valeria Marini nella casa | Video Mediaset

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