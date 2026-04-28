Grande Fratello Vip 2026 Valeria Marini vomita | la causa del malessere | Video Mediaset

Da superguidatv.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2026, la showgirl Valeria Marini si è sentita male e ha vomitato davanti alle telecamere. La conduttrice ha cercato di chiarire le cause del malessere, mentre un’altra concorrente ha cercato di spiegare l’accaduto. L’episodio ha suscitato reazioni tra i partecipanti, senza che siano stati forniti dettagli precisi sulle ragioni del malessere. Un video dell’accaduto è stato diffuso sui canali ufficiali del programma.

Valeria Marini vomita al Grande Fratello Vip 2026: cosa è successo alla showgirl sarda? Ilary Blasi cerca di fare chiarezza sul malessere che ha colpito la stellare showgirl con lo zampino di Alessandra Mussolini. Grande Fratello Vip 2026, Valeria Marini sta male e vomita: cosa è successo? E’ il momento di scoprire la causa del malessere che ha colpito nelle ultime ore Valeria Marini nella casa del Grande Fratello Vip 2026. La showgirl improvvisamente si è sentita male; si trovava in giardino con i ragazzi per le prove di ballo quando è costretta a lasciare tutti. La showgirl poco dopo vomita: cosa è successo? “Con tutti sti montaggi sembra...🔗 Leggi su Superguidatv.it

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