Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video Mediaset

Da superguidatv.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera nel programma Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination, con i concorrenti che hanno espresso le loro preferenze. Dopo la divisione e l'eliminazione dei gruppi chiamati club economy e club gold, i partecipanti si trovano a competere senza suddivisioni, rendendo la situazione più complessa. È stato mostrato anche un video pubblicato da Mediaset che riassume le nomination di questa puntata.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio 14a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del  GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. Tutti i concorrenti arrivano nella mistery room per nomination palesi: Alessandra Mussolini nomina Adriana Volpe: « è arrivato il momento di cacciare gli artigli »;. Raimondo Todaro vota Lucia: « con lei ho meno rapporto e poi gli altri non posso nominarli »;. Adriana Volpe nomina Lucia: « fa da sponda ad Alessandra, le due insieme sono una bomba atomica »;.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

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