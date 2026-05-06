Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 5 maggio | Video Mediaset

Ieri sera nel programma Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination, con i concorrenti che hanno espresso le loro preferenze. Dopo la divisione e l'eliminazione dei gruppi chiamati club economy e club gold, i partecipanti si trovano a competere senza suddivisioni, rendendo la situazione più complessa. È stato mostrato anche un video pubblicato da Mediaset che riassume le nomination di questa puntata.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio 14a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Questa sera cambia ancora una volta tutto. Tutti i concorrenti arrivano nella mistery room per nomination palesi: Alessandra Mussolini nomina Adriana Volpe: « è arrivato il momento di cacciare gli artigli »;. Raimondo Todaro vota Lucia: « con lei ho meno rapporto e poi gli altri non posso nominarli »;. Adriana Volpe nomina Lucia: « fa da sponda ad Alessandra, le due insieme sono una bomba atomica »;.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

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Sondaggi Grande Fratello Vip 2026, secondo finalista del 5 maggio: percentuali di voto, Volpe e Mussolini al topGrande Fratello Vip 2026, televoto decisivo del 5 maggio: Adriana Volpe e Alessandra Mussolini guidano i sondaggi e si contendono il posto in finale accanto ad Antonella Elia. gay.it

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip ha raggiunto uno dei suoi momenti più delicati, con il televoto che ha iniziato a delineare in modo sempre più chiaro i destini dei concorrenti in gara per un posto in finale. - facebook.com facebook

Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com