Grande Fratello Vip 2026 | i nominati e le nomination di ieri sera 8 maggio | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono svolte le nomination, con i concorrenti impegnati in un nuovo turno dopo l’eliminazione dei membri dei club economy e club gold. I partecipanti si sono confrontati tra loro in un clima di tensione, portando alla scelta di alcuni di loro come nominati. La serata ha visto momenti di confronto e scontri tra i concorrenti, in un contesto ormai completamente aperto e senza più i due club precedenti.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 dell’8 maggio 15a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Tutti i concorrenti arrivano nella mistery room per nomination palesi, ad eccezione delle due finaliste Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi ha qualcosa da dire ai concorrenti: “ questo televoto eleggerà il terzo finalista quindi andranno al televoto i due vip meno votati “. Scopriamo le nomination: Francesca Manzini vota Adriana Volpe: « parlando di merito, non vedo quanta fatica tu abbia fatto di essersi messa in gioco con noi »;.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

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