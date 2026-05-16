Grande Fratello Vip 2026 chi sono i finalisti | i nomi dei concorrenti che si sfideranno per la vittoria

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio si è svolta la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, durante la quale è stata eliminata una concorrente. I cinque finalisti sono stati scelti e si preparano a sfidarsi per la vittoria. La puntata ha visto anche la conferma dei nomi dei concorrenti che martedì 19 maggio si contenderanno il primo posto. La finale si avvicina e i protagonisti rimasti sono pronti a affrontare l’ultima fase del reality.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La semifinale del Gf Vip di venerdì 15 maggio ha decretato i cinque finalisti: eliminata Francesca Manzini, i nomi dei concorrenti che si contenderanno la vittoria martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Grande fratello vip 2026 | secondo finalista | ecco chi sta vicendo al televoto |

Video Grande fratello vip 2026 | secondo finalista | ecco chi sta vicendo al televoto |

Sullo stesso argomento

UFFICIALE – Cast Grande Fratello Vip 2026 rivelato: tutti i nomi dei concorrenti!Mediaset svela il cast completo del GF Vip 2026: da Paola Caruso ad Antonella Elia, da Raimondo Todaro ad Alessandra Mussolini.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti, quando comincia, opinionisti e chi conduceIlary Blasi sta per tornare alla conduzione del reality show di successo di Canale 5.

grande fratello vip grande fratello vip 2026Grande Fratello Vip 2026, chi sono i finalisti: i nomi dei concorrenti che si sfideranno per la vittoriaLa semifinale del Gf Vip di venerdì 15 maggio ha decretato i cinque finalisti: eliminata Francesca Manzini, i nomi dei concorrenti che si contenderanno ... fanpage.it

grande fratello vip grande fratello vip 2026Semifinale shock doveva essere, e tale è stata: cronaca di una diretta, quella del 15 maggio, che è davvero stata al cardiopalma. Due finalisti, una eliminata, il lancio dell ...Cronaca di una penultima puntata al cardiopalma: il Grande Fratello Vip arriva alla finale con due due nuovi finalisti e un'eliminata. style.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web