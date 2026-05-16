Grande Fratello Vip 2026 chi sono i finalisti | i nomi dei concorrenti che si sfideranno per la vittoria

Venerdì 15 maggio si è svolta la semifinale del Grande Fratello Vip 2026, durante la quale è stata eliminata una concorrente. I cinque finalisti sono stati scelti e si preparano a sfidarsi per la vittoria. La puntata ha visto anche la conferma dei nomi dei concorrenti che martedì 19 maggio si contenderanno il primo posto. La finale si avvicina e i protagonisti rimasti sono pronti a affrontare l’ultima fase del reality.

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