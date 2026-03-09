Grande Fratello Vip 2026 | chi sono i concorrenti quando comincia opinionisti e chi conduce

È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, che seguirà la versione tradizionale condotta da Simona Ventura per i 25 anni del programma. Sono stati annunciati i concorrenti, e la data di inizio è stata comunicata. La conduzione sarà affidata a un nuovo volto, mentre gli opinionisti sono stati già scelti.

Ilary Blasi sta per tornare alla conduzione del reality show di successo di Canale 5. Il cast (completo) è stato svelato Dopo la versione tradizionale condotta da Simona Ventura per festeggiare i 25 anni di Grande Fratello, ora è davvero tutto pronto per una nuova edizione Vip. E molti hanno già attivato il conto alla rovescia. Da martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5 (subito dopo La Ruota della Fortuna) e in streaming su Mediaset Infinity, andrà in onda il Grande Fratello Vip con la conduzione di Ilary Blasi. Opinioniste della nuova (e attesissima) edizione saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare senza filtri tutto ciò che succederà. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Grande Fratello Vip, rivelati chi sono i 16 concorrenti ufficialiSvelati ufficialmente tutti i 16 concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026: ecco chi sono i protagonisti del reality show,...

“Non saremo concorrenti”. Grande Fratello Vip, 4 famosi dicono no a Ilary Blasi: chi sonoNei giorni scorsi il mondo del gossip televisivo si è acceso dopo che Davide Maggio ha fatto trapelare online una lista riservata con i 34 nomi dei...

Grande Fratello vip: ecco quando inizia e chi saranno le opinioniste

Una raccolta di contenuti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: confermati due volti di Amici e Temptation Island; Grande Fratello Vip 2026, il cast: da Alessandra Mussolini a Raimondo Todaro tutti i nomi dei prossimi concorrenti (e chi resta fuori); Grande Fratello Vip, ufficiale il cast 2026: tutti i nomi dei concorrenti della nuova edizione; Grande Fratello Vip, da Alessandra Mussolini a Dario Cassini: ecco chi sono i concorrenti ufficiali.

Torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: il cast ufficiale di 16 concorrentiSvelato il cast del nuovo Grande Fratello Vip: tra i concorrenti Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Raimondo Todaro. E c'è anche un nome legato alla Lazio ... corrieredellosport.it

Grande Fratello Vip 2026, il cast ufficiale dei concorrenti e le spie!Svelato il cast del Grande Fratello Vip 2026: 16 concorrenti tra tv, musica e reality pronti a entrare nella Casa. napolike.it

«Sono felice di questa ondata di affetto del pubblico dopo l'annuncio del mio ritorno. Il “Grande Fratello Vip" è nato con me, ci sta di avere dei ricordi belli. Mi sorprendo sempre perché penso di essere divisiva: o ti piaccio o non ti piaccio affatto» @ilaryblasi t - facebook.com facebook

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", in partenza il 17 marzo: «Con me anche Cesara Buonamici e @stanzaselvaggia. Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, faccio sempre squadra». @ x.com