UFFICIALE – Cast Grande Fratello Vip 2026 rivelato | tutti i nomi dei concorrenti!

Mediaset ha annunciato ufficialmente i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, tra cui figurano Paola Caruso, Antonella Elia, Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini. La lista completa dei partecipanti è stata resa nota, confermando la presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. L’inizio del reality è atteso a breve, con la trasmissione che promette di catturare l’attenzione del pubblico.

Mediaset svela il cast completo del GF Vip 2026: da Paola Caruso ad Antonella Elia, da Raimondo Todaro ad Alessandra Mussolini. Inizia il 17 marzo! È finalmente arrivata la conferma ufficiale che i fan aspettavano da settimane: il Grande Fratello Vip 2026 ha un cast, una data di partenza e una conduzione tutta nuova. Il reality più famoso d'Italia si prepara a tornare in grande stile su Canale 5, con un'edizione che promette colpi di scena, scontri epici e momenti di televisione indimenticabile. E con un nome su tutti, a guidare le emozioni già dalla vigilia: Paola Caruso. Paola Caruso al Grande Fratello Vip: la conferma in lacrime a Verissimo. Chi sono i 16 concorrenti che varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d'Italia: la nuova edizione, condotta da Ilary Blasi, al via dal 17 marzo in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity. E' stato ufficializzato il cast della nuova edizione di Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, in onda in prima serata su Canale 5 da martedì 17 marzo. Questi i nomi dei 16 concorrenti che varcheranno la Porta Rossa.