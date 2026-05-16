Grande attesa per lo Swatch x Audemars Piguet | diverse persone hanno passato la notte in strada per aggiudicarsi un Royal Pop

Nelle strade di diverse città, tra cui Pescara, molte persone hanno passato la notte in attesa dell’apertura del negozio monomarca Swatch. L’obiettivo era assicurarsi uno dei pochi esemplari del nuovo orologio Swatch x Audemars Piguet, il Royal Pop, che ha suscitato grande interesse tra gli appassionati. La richiesta per questa edizione speciale ha portato a lunghe file e attese prolungate, con alcuni clienti pronti a tutto per mettere le mani su uno dei pezzi limitati.

Anche a Pescara, come nelle altre città dove è presente il negozio monomarca della Swatch, è diventata molto alta la febbre per l'uscita dell'ultimo orologio Swatch x Audemars Piguet. Parliamo del modello Royal Pop in edizione limitata in vendita a partire da sabato 16 maggio.Un'iniziativa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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