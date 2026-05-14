Napoli riabbraccia il Giro d' Italia | grande attesa per l' arrivo in piazza del Plebiscito

A Napoli si prepara l’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia, che quest’anno si svolge per il quinto anno consecutivo nella città, un evento che richiama molti spettatori. La tappa, lunga 141 chilometri, parte da Paestum e si conclude in piazza del Plebiscito, attirando l’attenzione di appassionati e passanti. La corsa attraversa diverse zone, con un percorso che si conclude nel cuore della città, dove è prevista una grande affluenza di pubblico.

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