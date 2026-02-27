È in programma la rimozione della struttura conosciuta come la “casa del guardiano” situata davanti alla spiaggia Rosa dell’isola di Budelli. La decisione riguarda l’area all’interno del parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, dove si intende eliminare l’edificio che si trova a poca distanza dalla riva. La scelta si inserisce in un intervento di tutela e recupero del territorio.

La “casa del guardiano” (così era stata ribattezzata) dell’isola di Budelli, a pochi metri dalla spiaggia Rosa nel parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, sarà cancellata. O meglio demolita e l’area bonificata. L’edificio, un tempo fabbricato militare, divenuto proprietà dell’Ente parco non sarà trasformato in un infopoint come ipotizzato in passato. La struttura, situata a pochi metri dalla spiaggia rosa, dal 1989 al 2021 era stata abitata da Mauro Morandi, ex docente di educazione fisica in una scuola in Emilia. L’uomo l’aveva lasciata a causa delle condizioni di salute all’età di 85 anni. Il progetto di trasformazione dell’edificio, secondo quanto ricostruito da L’Unione Sarda non avrebbe superato la valutazione di incidenza ambientale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sarà cancellata la “casa del guardiano” davanti alla spiaggia Rosa nell’Isola di Budelli

Sardegna, addio alla casa del guardiano davanti alla spettacolare spiaggia rosa di BudelliPer oltre trent'anni gli appena 1,6 chilometri quadrati dell'Isola di Budelli sono stati tutto il mondo di Mauro Morandi.

Che fine farà la casa abitata per 32 anni dal custode dell’isola di Budelli? La decisione dell’ente parcoModena, 26 febbraio 2026 – E’ stato il ‘custode’ dell’isola di Budelli per ben 32 anni, prima di doverla lasciare per le sue precarie condizioni di...

Temi più discussi: Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, spazi per l’affissione dei manifesti e luoghi per lo svolgimento dei comizi elettorali; Stadio Flaminio, ecco come sarà la nuova casa della Lazio; Beautiful, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio. Bill pronto al test di paternità.

Sarà cancellata la casa del guardiano davanti alla spiaggia Rosa nell’Isola di BudelliLa casa del guardiano (così era stata ribattezzata) dell’isola di Budelli, a pochi metri dalla spiaggia Rosa nel parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, sarà cancellata. O meglio demolita e ... ilsole24ore.com

La casa di Billie Eilish è stata cancellata da Google Street ViewLa casa di Billie Eilish è stata cancellata, o meglio, sfocata, su Google Street View, per evitare che delle persone ossessionate dalla cantante si presentassero o cercassero di introdursi ... 105.net

Dopo aver parlato dell'Inter, anche qui sarà un caso, programma cancellato arriva a troppe persone ben indottrinate che potrebbe essere indotte ad un ragionamento x.com

Il comitato: «Cancellato lo spirito dei Giochi. La nostra sarà una manifestazione pacifica». La partenza alle 15 - facebook.com facebook