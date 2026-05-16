Grand Prix Shanghai 2026 undici azzurre nel tabellone principale del fioretto

Durante le qualificazioni del Grand Prix di Shanghai, undici atlete italiane hanno conquistato il passaggio al tabellone principale del torneo di fioretto femminile. La competizione si è svolta nelle ultime ore e ha visto le rappresentanti italiane impegnate in diverse sfide, con tutte che sono riuscite a superare le fasi preliminari. La presenza di così tante partecipanti italiane nel main draw rappresenta un risultato positivo per la squadra azzurra, che si prepara ora alle prossime fasi della competizione.

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Ottima prova delle italiane nelle qualificazioni del Grand Prix di Shanghai. Sono undici le azzurre che accederanno al tabellone principale femminile della gara di fioretto. Saranno undici le azzurre protagoniste del tabellone principale femminile del Grand Prix di fioretto di Shanghai, in programma domani in Shanghai. L’Italia del fioretto femminile conferma così la propria profondità nel circuito internazionale, centrando numerose qualificazioni nella prova valida come ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di specialità. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video F1 Chinese Grand Prix 2026 – Shanghai Circuit Full Race Action Sullo stesso argomento Leggi anche: Scherma, undici azzurre in tabellone nel Grand Prix di Shanghai Grand Prix di Shanghai, sei azzurri del fioretto qualificati al tabellone principaleL’Italia porta sei atleti al main draw maschile del Grand Prix di fioretto in Cina. Bhavani Devi segna un forte ritorno al Grand Prix di Seul dopo un intervento chirurgico e mesi di recupero, vincendo tutte le sue partite del girone prima di perdere 6-15 contro la due volte campionessa olimpica Sofya Velikaya nel turno dei 64, chiudendo al 4 reddit Scherma, undici azzurre in tabellone nel Grand Prix di ShanghaiSeconda giornata nel Grand Prix di fioretto a Shanghai, l'ultimo della stagione. Oggi si sono disputate le qualificazioni femminili e sono undici le ... oasport.it Scherma, sei fiorettisti azzurri in tabellone nel Grand Prix di ShanghaiSi è alzato il sipario sul Grand Prix di fioretto a Shanghai. Una prima giornata caratterizzata dalle qualificazioni maschili. Giù sicuri di essere in ... oasport.it