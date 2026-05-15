Grand Prix di Shanghai sei azzurri del fioretto qualificati al tabellone principale

Sei atleti italiani si sono qualificati per il tabellone principale del Grand Prix di Shanghai nel fioretto maschile. La competizione si svolge in Cina e si concluderà domenica, quando in pedana scenderanno Bianchi, Marini, Macchi, Lombardi, Martini e Filippi. La qualificazione è avvenuta attraverso le prove precedenti, che hanno permesso agli azzurri di accedere alla fase finale del torneo. La manifestazione si svolge con la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi.

L’Italia porta sei atleti al main draw maschile del Grand Prix di fioretto in Cina. Domenica in pedana Bianchi, Marini, Macchi, Lombardi, Martini e Filippi. Saranno sei gli azzurri protagonisti del tabellone principale maschile del Grand Prix di Shanghai, ultima prova stagionale di Coppa del Mondo di fioretto. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Erano già ammessi di diritto al tabellone principale grazie alla posizione nel ranking mondiale Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Giulio Lombardi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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