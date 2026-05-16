Granata in festa Umiltà visione e territorio | la ricetta vincente della Dream Volley Nardò

Da lecceprima.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, nella suggestiva cornice di una masseria a Nardò, si è tenuta una festa per celebrare l'accesso delle ragazze della Dream Volley Nardò alla serie B1. L’evento ha coinvolto il team e i presenti, con momenti di condivisione e festeggiamenti. La promozione rappresenta un traguardo importante per la società sportiva, che ha portato entusiasmo tra i sostenitori locali. La serata ha visto anche interventi di rappresentanti e tifosi, tutti riuniti per celebrare questa conquista.

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Si è svolta ieri sera nell’ incantevole cornice di Masseria “La Cornula” a Nardò la festa per celebrare la promozione delle ragazze della Dream Volley Nardò in serie B1. Alla fine di un lungo campionato, iniziato ad ottobre e conclusosi sabato scorso con la storica vittoria che ha consegnato alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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