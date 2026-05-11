Il sogno è realtà | la Dream Nardò promossa in B1
Alle 19.53 del 9 maggio 2026, l’arbitro ha fischiato la fine del match tra Dream Volley Nardò e Cerignola, segnando la promozione della squadra di Nardò in Serie B1. La partita si è conclusa con il risultato che ha consacrato la squadra locale, che ha raggiunto un obiettivo importante nel campionato di volley. La vittoria ha portato i giocatori e i tifosi a festeggiare questa tappa significativa.
Sono le ore 19.53 del 9 Maggio 2026, l’arbitro fischia la fine del match tra Dream Volley Nardò e Cerignola. 3-1 il risultato finale che spalanca le porte della Serie B1 alle granata di Mister Fabio Saccomanno. La storia della pallavolo neretina si tinge indelebilmente di granata. Un sogno lungo.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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